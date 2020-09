Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW, ha parlato del futuro di Lautaro Martinez. Pochi dubbi sull’argentino: “Nonostante il pressing del Barcellona, l’Inter non lo cederà, casomai se ne parlerà l’anno prossimo. Anzi è probabile che presto possa entrare nel vivo il discorso per un rinnovo con importante adeguamento economico”.