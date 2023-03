Ceccarini sull’Inter: “Da non escludere la partenza di Lautaro Martinez. La società…”

"Il mercato dell'Inter invece passerà molto da come finirà la stagione. Svanito il sogno scudetto, il grande obiettivo è concludere il campionato nelle prime quattro. Passaggio fondamentale a livello economico. È chiaro da tempo che in estate una cessione importante verrà fatta. Non tornare nell'Europa che conta significherebbe dover rinunciare ad un altro big. E in questo caso il nome di Lautaro Martinez potrebbe tornare prepotentemente alla ribalta. Un'ipotesi alla quale la società non vuole minimamente pensare ma che non può essere trascurata a prescindere. Oltre a Dumfries, (che rimane il primo candidato alla partenza), c'è da monitorare la situazione di Brozovic, che continua a piacere al Barcellona"