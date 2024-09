Ceccarini: “Inter, per la difesa c’è un nome che ritorna con insistenza”

In quella zona di campo arriveranno sicuramente novità. L'Inter il prossimo anno dovrà fare i conti con i contratti in scadenza di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi, colonne portanti finora, ma entrambi con un dato anagrafico ormai non trascurabile. Probabile ne rimarrà soltanto uno, con relativo rinnovo, da affiancare a un profilo più giovane e di prospettiva, ma altrettanto affidabile.

Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW di oggi, ha riproposto una pista che sembra ancora percorribile per i nerazzurri. Si legge infatti: "Per l’immediato futuro la posizione di Oktree è ben definita. Ci dovrà essere ancora più spazio per operazioni sostenibili con un ringiovanimento della rosa. In difesa oggi l’Inter ha due colonne portanti come Acerbi e De Vrij, che sono una certezza ma con il contratto in scadenza.