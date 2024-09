Titolare e ancora una volta in gol. ma la rete è solo la ciliegina con la quale Frattesi inizia la gara di Udine. Il centrocampista è il migliore in campo nell'Inter di ieri e risponde alla grande alla chiamata di Inzaghi prenotando anche un posto per le prossime uscite.

"Quarantatré secondi, tanto per intendersi, sono il record mondiale dei 400 metri nell’atletica. E sì che Frattesi ha piazzato uno scatto per chiuderli alla grande, i primi 43 secondi della partita. Il miglior modo possibile per cancellare il derby, come riannodare il filo con quel gol di cinque mesi fa: stessa porta, stessa capacità di essere decisivo, allora come ieri. Che valga per andarsi a giocare il match-point scudetto nel derby, come ad aprile, oppure per dimenticare una sconfitta con il Milan, come stavolta: c’è sempre Davide", sottolinea La Gazzetta dello Sport.