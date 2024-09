"Al di là di tutto, però, la giornata in Friuli lascia più segnali positivi che negativi. Inzaghi voleva una reazione dai suoi e l’ha avuta. L’approccio è stato quello giusto. E non è un caso che le 3 vittorie stagionali siano arrivate dopo aver sbloccato il risultato entro i primi 5’. Ieri, peraltro, non era passato nemmeno un giro di lancette quando Frattesi ha dettato il passaggio a Darmian, presentandosi tutto solo davanti a Okoye, per poi superarlo con un diagonale sporco".