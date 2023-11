Ceccarini: “Inter proiettata nel futuro. Ausilio vuole blindare anche Barella”

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato anche dell'agenda dei dirigenti nerazzurri nelle prossime settimane. Questo il focus: "L’Inter non si ferma un attimo e si sta muovendo tra rinnovi e programmazione estiva. Uno dei discorsi che entrerà nel vivo, molto probabilmente dopo il mercato di gennaio, è quello relativo a Barella. Il centrocampista è diventato ormai da tempo uno dei riferimenti della squadra. E per questo più avanti il club nerazzurro inizierà in maniera sempre più concreta i colloqui per allungare il contratto attualmente in scadenza nel 2026.

Barella si trova benissimo all’Inter e questa è già una base fondamentale per avviare una trattativa. Marotta e Ausilio non vogliono correre rischi e per questo, nei modi e nei tempi giusti, lavoreranno per blindarlo fino al 2028. Insomma l’Inter è sempre più proiettata nel futuro, Barella e Lautaro saranno i rinnovi pesanti da concludere nel nuovo anno. La dirigenza nerazzurra però è operativa anche su altri fronti. Temi caldi sono Dimarco e Mkhitaryan, che dovrebbero essere i prossimi rinnovi in agenda ma l’Inter sta pensando anche a Darmian, per il quale è in previsione un prolungamento fino al 2025".