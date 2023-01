Ceccarini: “Inter, possibile rivoluzione in difesa. Brozovic-Kessié? Si può se…”

Non soltanto il futuro di Milan Skriniar nella testa dei dirigenti nerazzurri: "Quella che sta per arrivare è una sorta di rivoluzione per il reparto difensivo in virtù del fatto che anche il rinnovo di De Vrji è una questione decisamente aperta e se ne inizierà a parlare in maniera più concreta da febbraio in poi. Per quello che riguarda il possibile scambio Brozovic-Kessié non ci sono grandi novità. Nel caso l'Inter vorrebbe avere un conguaglio dal Barcellona. Il discorso potrebbe decollare la prossima estate. Allo stato attuale è molto complicato".