Ceccarini: “Inter, la sensazione è che possa arrivare un difensore. Due i nomi”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista parla anche del mercato dell'Inter

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini ha parlato anche del mercato dell'Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un difensore per completare l'organico: "La sensazione è che da qui alla fine del mercato possa arrivare un difensore. Tra le possibilità ci sono Akanji (che ha solo un altro anno di contratto con il Borussia Dortmund) e Acerbi, ormai da tempo in uscita dalla Lazio".