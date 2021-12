Ceccarini: “Inter, spiraglio per Perisic. Ecco la proposta dei nerazzurri”

L'aggiornamento da parte dell'esperto di mercato sul futuro dell'esterno croato non così scontato come sembrava

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato di una delle questioni più delicate in casa nerazzurra. Spiega l'esperto di mercato: "La novità è che si aperto uno spiraglio per Perisic. Le dichiarazioni rilasciate prima della partita con il Real fanno capire che forse non è ancora tutto deciso. L'Inter farà un tentativo proponendo un biennale".