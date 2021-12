Marotta: “Rinnovi Brozovic e Perisic? Contatti quotidiani. Mou? Mai pensato a lui perché…”

Prima della sfida coi giallorossi, ai microfoni di Dazn, ha parlato l'ad dell'Inter Beppe Marotta

L'Inter viene da tre vittorie consecutive in campionato e non vuole fermarsi. Davanti ai nerazzurri ci sarà la Roma di Mourinho all'Olimpico. Prima della sfida coi giallorossi, ai microfoni di Dazn, ha parlato l'ad dell'Inter Beppe Marotta:

"Mi aspetto una partita piena di insidie. La Roma, al di là del blasone, ha una rosa competitiva anche con le defezioni che ha. Spero di assistere a un bel match, la speranza e la convinzione è quella di andare avanti con il nostro ruolino di marcia. Rinnovi? Dinamiche che fanno parte delle nostre agende quotidiane. Ausilio e io abbiamo frequenti contatti coi loro rappresentanti. Il gruppo merita la riconferma. Ora siamo concentrati su campionato e Champions. Se c'è volontà dei giocatori di proseguire con noi, l'accordo poi si trova. Grande ammirazione per Mourinho, poi a noi dell'Inter ci riporta indietro ad un'annata splendida, che fa parte dei momenti più toccanti della storia del club. Anche se non ero presente. Mai pensato a lui come allenatore, era già accasato. Non ci siamo mai incrociati"