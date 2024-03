Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, ha parlato anche del futuro di Massimiliano Allegri nel suo editoriale di oggi. Queste le sue considerazioni: "La Juventus è molto soddisfatta del lavoro di Allegri e per lui il club bianconero resta assolutamente la priorità. Tra l’altro l’allenatore livornese ha anche un altro anno di contratto e al momento gli obiettivi sono tutti raggiungibili. Perché la Juventus oggi ha un’esigenza fondamentale: la qualificazione in Champions League e a ora la squadra è seconda (anche se viene da un periodo con una sola vittoria nelle ultime sei gare).

A questo c’è poi da aggiungere anche la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Quindi perfettamente in corsa sui due fronti programmati ad inizio stagione. Poi è normale che la Juventus debba avere nei suoi programmi quello di tornare a lottare per lo scudetto ma sempre tenendo presente il bilancio. A breve si capirà anche se ci sarà la partecipazione al Mondiale per Club. Una presenza legata al cammino del Napoli in Champions League.