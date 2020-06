Ceccarini: “Lautaro? Una sola certezza al momento. Due i nomi per sostituirlo”

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato dell’Inter: “Lautaro? L’unica certezza è che il Barcellona ha pronto un contratto di 5 anni per l’attaccante argentino, a 10 milioni di euro a stagione. Per il resto le contropartite finora inserite non hanno minimamente cambiato la posizione dell’Inter che vuole i 111 milioni della clausola rescissoria. Lautaro resta in attesa ma non farà nessuna pressione per lasciare Milano dove si trova bene. L’Inter intanto continua a lavorare su Cavani. Il Matador però non basta, serve anche un’altra punta centrale nel caso Martinez dovesse andare via. Qui l’Inter sta sondando varie piste. Sfumato Werner, non convincono invece fino in fondo le ipotesi Lacazette e Aubameyang. Intanto prende sempre più corpo la possibilità che Nainggolan resti in nerazzurro dopo il prestito a Cagliari. L’intenzione di Conte sarebbe quella di dargli una nuova chance. Da valutare il futuro di Vecino, che ha mercato in Premier League. Il Tottenham continua ad essere interessato”.