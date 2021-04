Ceccarini: “Maksimovic, Inter in pressing. Ecco le idee per la fascia e l’attacco”

Il punto sul mercato nerazzurro: "Per rafforzare ulteriormente la squadra servono tre-quattro innesti: un esterno sinistro, un centrale difensivo e un vice Lukaku"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha parlato delle principali idee in casa Inter per rinforzare l'organico: "L’Inter è sempre più vicina allo scudetto e proprio per questo ha già in testa anche il suo futuro. Per rafforzare ulteriormente la squadra servono tre-quattro innesti: un esterno sinistro, un centrale difensivo e un vice Lukaku. Poi attenzione sempre alle occasioni che potrebbero capitare. Ovviamente a oggi l’Inter ha pochissimi margini di manovra e quindi è sulle tracce di parametri zero o prestiti. Diveri sono i giocatori in partenza a giugno, tra questi Vidal e Vecino.