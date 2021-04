Difesa Inter, Maksimovic proposto: “Ma occhio al colpo grosso. Grande occasione a zero”

Nikola Maksimovic è uno dei nomi più caldi per la difesa dell'Inter nella prossima stagione. Ma occhio alla grande occasione

Come vi abbiamo riportato più volte, Nikola Maksimovic è uno dei nomi più caldi per la difesa dell'Inter nella prossima stagione. Il difensore è in scadenza di contratto con il Napoli e i nerazzurri lo hanno messo da tempo nel mirino. Occhio, però, al colpo grosso che offre il mercato degli svincolati. Secondo Tuttosport, infatti, l'Inter potrebbe andare anche su Jerome Boateng, che a fine stagione lascerà il Bayern Monaco: