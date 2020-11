Ceccarini: “Inter, pronto il rinnovo di Lautaro. Occasioni Alaba e Giroud. Ed Eriksen…”

Intervenuto sulle colonne di Tuttomercatoweb, l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha così parlato delle possibili trattative dei nerazzurri nella finestra di gennaio, distante poco meno di due mesi:

“Il club nerazzurro è pronto ad accelerare per il rinnovo di Lautaro Martinez. Per l’attaccante argentino pronto un sensibile aumento di ingaggio, vicino ai 6 milioni di euro. Prima di Natale ci sarà un nuovo incontro con i suoi agenti, che potrebbe essere quello decisivo. L’obiettivo è allungare fino al 2025, togliendo la clausola o aumentandola decisamente rispetto ai 110 milioni attuali. A gennaio intanto ci saranno un paio di uscite (Nainggolan ma probabilmente anche Eriksen), più lo scambio Vecino-Izzo. Questo permetterà al club nerazzurro di lavorare in entrata. Oltre a Giroud, l’idea rimane quella di un esterno a sinistra. Un’occasione potrebbe diventare Alaba, in scadenza di contratto. Su di lui c’è anche la Juventus