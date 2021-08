Ceccarini: “Sistemata la fascia destra, ora l’Inter pensa al secondo attaccante”

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sui movimenti in entrata e in uscita dell'Inter sulle pagine di Tmw:

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sui movimenti in entrata e in uscita dell'Inter sulle pagine di Tmw:

"L’Inter, sistemata la fascia destra con l’arrivo di Dumfries, si sta concentrando ora sul secondo attaccante da acquistare. I profili sono sempre gli stessi: Zapata e Correa in primis. I nerazzurri hanno sondato anche il terreno per Insigne che De Laurentiis valuta tra i 25 e i 30 milioni di euro. Tra il capitano e il Napoli non ci sono stati passi in avanti per il rinnovo e quindi il futuro resta incerto".