Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter: "Dopo Taremi arriverà anche Zielinski. L'Inter ha già posto le basi per il futuro e ha praticamente messo a segno un'altra operazione a parametro zero. Per lui è pronto un contratto triennale fino al 2027, con un ingaggio importante intorno ai 3 milioni di euro. Insomma un doppio colpo per dare subito rinforzi importanti a centrocampo e in attacco.