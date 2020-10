Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Cecchi ha parlato anche dell’Inter. Per il giornalista i nerazzurri sono da scudetto: “Conte ha costruito una squadra per vincere adesso. Con Godin non ha perso molto, perché la squadra si è consolidata, specie se la Juve ha un affascinante esperimento con Pirlo. Per me i nerazzurri sono da scudetto“.

(Radio Sportiva)