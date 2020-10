Ts – Inter, Vidal subito protagonista e nel derby non sarà da meno. La bacchetta del gioco…

Sarà un derby sicuramente diverso, spalti vuoti, nessuna coreografia, ma la tensione sarà sempre la stessa. A sei giorni da Inter-Milan Tuttosport individua quelli che saranno i protagonisti di una sfida molto attesa. Il quotidiano sceglie Arturo Vidal da una parte e Ismael Benaccer dall’altra: “E’ arrivato il 20 settembre, quindi giocherà il derby con meno di un mese di ambientamento alle spalle, ma Vidal di tutto potrà soffrire, tranne che di isolamento o di mancato inserimento”.

“L’Inter ha già avuto modo di conoscerlo, dal momento che Conte ha scelto di utilizzarlo, in tutto o in parte, in ognuna delle tre partite fin qui disputate dai nerazzurri. Ma all’Inter, almeno stando a quanto visto in queste prime partite, la scelta di come utilizzarlo è ancora lontana. Per ora, la bacchetta del gioco viene affidata a Sensi oppure a Barella, con il cileno che si piazza alla sinistra del regista, cominciando a macinare chilometri su chilometri. Subito protagonista, insomma, e nel derby non sarà da meno”.

“Anche se finiranno spesso per battagliare contro, occupando porzioni di campo analoghe, Ismael Bennacer è lontano anni luce da Vidal, anche da un punto di vista estetico. Più regista, attento nel recuperare palloni ma, come il cileno, facile vittima del cartellino giallo, Bennacer ha avuto una crescita esponenziale, lo scorso anno”.

(Tuttosport)