Cecchi: “Il fallo di De Vrij su Osimhen è da rivedere. Diceva bene Rocchi…”

Le parole del giornalista che torna sul rigore assegnato da Doveri in Napoli-Inter

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Cecchi, giornalista, ha commentato il rigore assegnato da Doveri al Napoli per il fallo di De Vrij su Osimhen. "Prendiamo il rigore dato a Zaccagni della Lazio. Ma come si fa a concedere quel fallo? Ma anche il fallo di De Vrij su Osimhen è da rivedere. Se viene scomposto, se viene analizzata quella immagine è chiaro che sia rigore, ma oramai si sta andando oltre. Il Var doveva correggere gli errori marchiani degli arbitri, qui invece si va a vedere il piedino di un centimetro in fuorigioco. Sono favorevole al Var, ma deve essere rivisto. Diceva bene Rocchi, non bisogna dare i rigorini".