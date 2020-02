Cecchi: “Eriksen non adatto al 3-5-2. L’Inter ha riserve non di basso livello e rispetto alla Juve…”

Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per parlare dei temi legati all’Inter nel giorno della sfida dell’Olimpico contro la Lazio: “E’ una grande squadra che, a differenza della Juventus, ha 7-8 titolari consolidati. Su questo telaio è stato fatto il mercato di gennaio, da valutare. Conte ha dato un grande imprinting alla squadra, ora ha anche le alternative, che non sono di basso livello. Continuo a credere che i nerazzurri vinceranno il campionato, aspettiamo prima di criticare”.

CONTE – “Non sono un ‘contiano’ perché certe sue uscite non le condivido, ma sono d’accordo con chi dice che sia riuscito a dare una grande cattiveria all’Inter. Tra i nuovi allenatori arrivati l’estate scorsa è quello che sta facendo meglio”.

ERIKSEN – “Sta subendo quello che subiva già al Tottenham, il 3-5-2 dell’Inter non è lo schema adatto nel quale può inserirsi e trovare spazio. Secondo me ci sarà un passaggio evolutivo in questo senso, Conte ci sta lavorando”.