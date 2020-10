Stefano Cecchi ha parlato anche di Inter su Radio Sportiva. Il giornalista ha detto la sua dopo la sconfitta dei nerazzurri nel ‘derby della Madonnina‘ contro il Milan per 2-1 di ieri: “Sono perplesso da alcune scelte di Conte. L’Inter è la squadra che ha alzato di più il monte ingaggi, ha speso di più ed è la più forte. Conte è il più pagato in Italia: Kolarov ha sbagliato tanto, Perisic male. Dal tecnico mi aspetto qualcosa in più”.