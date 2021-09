Handanovic: “Non ho nemmeno provato a parare un rigore a Lukaku. In allenamento…”

Il portiere dell'Inter, specialista dagli 11 metri, racconta: "Le nuove regole ci penalizzano, non puoi guadagnare spazio sul tiratore"

Fabio Alampi

Altro estratto della lunga intervista concessa a Tuttosport da Samir Handanovic.

Samir, a proposito di Highlander, la stupisce vedere Buffon ancora in campo a 43 anni?

"No, perché sta bene fisicamente e ha ancora voglia di giocare e divertirsi. Ai tempi della Lazio poi avevo come compagno di squadra Ballotta che aveva la stessa età, per questo non mi stupisco più di tanto".

Oggi chi è il migliore portiere al mondo?

"Donnarumma ha tutte le carte per diventarlo, ma attualmente non ne vedo uno più bravo degli altri in tutte le componenti del ruolo. Oggi devi sapere giocare con i piedi, impostare, stare alto, uscire, parare... C'è tanto lavoro in più rispetto a un tempo ma per me, per esempio, è meglio così perché mi sento più coinvolto nel gioco".

A chi darebbe il Pallone d'Oro?

"A Jorginho, perché ha vinto tutto quest'anno e per il percorso che ha fatto. Per me il più bravo non è chi ha avuto tutto dal dna, ma chi da un certo livello riesce ad arrivare all'eccellenza. Altrimenti il Pallone d'Oro lo dovrebbe vincere Messi tutti gli anni".

Le nuove regole sui rigori vi penalizzano?

"Sì perché non puoi guadagnare spazio sul tiratore".

A proposito: ma lei qualche rigore a Lukaku l'ha mai parato?

"Non ci ho nemmeno provato: ne paro pochissimi in allenamento, perché non c'entra niente con la partita".