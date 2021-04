Ceferin si aumenta lo stipendio: ecco quanto ha percepito per la stagione 2019/20

Il presidente della Uefa ha percepito, per la stagione 2019/20 circa 2,19 milioni di euro

Nel corso della lunga intervista a El Chiringuito, nel presentare la Superlega, Florentino Perez denunciava anche la scarsa trasparenza della UEFA. "Il mio stipendio è pubblico … E non so quanto guadagnano alla UEFA. La trasparenza è trasparenza", aveva aggiunto il presidente del Real Madrid.

Come riporta Calcio e Finanza, in realtà lo stipendio del presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, lo stipendio viene riportato all’interno del bilancio della federazione europea. "Così emerge che il presidente Aleksander Ceferin – per il quale non sono previsti bonus – ha percepito, per la stagione 2019/20, 2.421.539 franchi svizzeri lordi (pari a circa 2,19 milioni di euro). Lo stipendio lordo di Ceferin è aumentato di quasi 500.000 franchi (circa 450.000 euro) rispetto alla stagione precedente".