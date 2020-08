Final Eight in Champions ed Europa League? Ceferin: “Non credo le ripeteremo”

Nel corso di un’intervista rilasciata ad AFP, Aleksander Ceferin, presidente UEFA, si è mostrato scettico sulla futura attuazione, in Champions League ed Europa League, della formula della final eight, vista in questo 2020 a causa della pandemia da coronavirus. Ecco le sue dichiarazioni:

“Potrebbe essere interessante in futuro, ma non credo che potremo farlo, perché il calendario è troppo fitto. Non vedo dove potremmo piazzare un torneo in una o due settimane a maggio, credo sia impossibile. Fino a marzo non avevamo un piano e da allora abbiamo studiato dei piani B, C e D, quindi saremo in grado di adattarci perché il mondo non si fermerà per sempre a causa del virus”.

(Fonte: Calcio e Finanza)