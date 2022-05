Ceferin: “Il calcio vince quando affrontiamo i milionari che pensano di comprare tutto”

Il presidente dell'UEFA, nel giorno del Congresso che si è tenuto a Vienna, è tornato a parlare di Superlega

Contro la Superlega è stata dal primo minuto guerra aperta e Aleksander Ceferin non perde occasione di ribadirlo. Anche questa volta, nel giorno del Congresso UEFA che si è tenuto a Vienna, ha rifilato le sue frecciate ai potenti del calcio che hanno tentato, per lui, di sovvertire il sistema.

«Quando la Uefa abbandona i suoi interessi, vince il calcio. Quando riesce a organizzare un Europeo vince il calcio. Quando la Uefa lancia una competizione come la Conference League, vince. Abbiamo aiutato federazioni e club, abbiamo speso il 97% per il calcio. Quando la Uefa concorda con l'Eca sul formato delle competizioni, il calcio vince. Quando la Uefa affronta i milionari che pensano di comprare tutto, il calcio vince. Dobbiamo continuare a incoraggiare i pesci più piccoli a lottare per battere i giganti. La legge e la moralità sono dalla nostra parte», ha sottolineato.