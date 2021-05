Ceferin: “Mondiale ogni 2 anni? Idea irrazionale, impossibile. Nel 2028…”

Le parole del presidente Uefa: "Il mondiale ogni due anni è un pensiero politico, ma nella realtà non ha alcun supporto"

Intervenuto ai microfoni di Record, Aleksander Ceferin , presidente Uefa , ha parlato così della possibilità dello svolgimento dei Mondiali ogni due anni, ipotesi paventata qualche giorno fa: "È impossibile, è un'idea irrazionale. Il prossimo Mondiale, dopo il 2022, è nel 26. Nel 28 c'è l'Europeo. Dovesse esserci un Mondiale nel 2028, le squadre europee non lo giocheranno. I sudamericani hanno la Copa America, non giocano i Mondiali.

È un'idea incredibilmente irrazionale, non so perché ne abbiamo bisogno. Se vuoi fare studi di fattibilità e avere i soldi per pagarli, va bene. Ma con questo programma è impossibile. Immagina com'è per i giocatori avere un torneo della durata di un mese ogni anno. Al giorno d'oggi hanno più infortuni perché giocano sempre, con un calendario completamente pieno. È un pensiero politico, ma nella realtà non ha alcun supporto".