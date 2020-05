Cellino, che bordate su Balotelli: “E’ superficiale, un bambino. L’ho voluto io, ma…”

Intervistato dall’emitettente bresciana Teletutto, Massimo Cellino, presidente del Brescia, non ha risparmiato accese critiche nei confronti di Mario Balotelli, la cui storia con la maglia delle rondinelle sembra ormai arrivata ai titoli di coda:

“Balotelli l’ho voluto io. Purtroppo ci aspettavamo qualcosa da lui che non è arrivato. Mario è uno che si deve mettere in mostra per altri motivi esterni al calcio: chat, twitter e questo non mi sta bene e mi fa arrabbiare. Ho trovato un ragazzo superficiale, ancora bambino, il calcio è una cosa seria. Ma la colpa se il Brescia retrocede in Serie B non è solo di Balotelli“.

(Fonte: calciomercato.com)