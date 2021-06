Inter, pista intrigante a centrocampo. “E’ un canale particolarmente sfruttato”

Spunta un nuovo nome, intrigante, per la mediana nerazzurra: le operazioni negli ultimi anni con questo club hanno portato i frutti sperati

Con l'incertezza legata al futuro di Christian Eriksen, l'Inter deve giocoforza tutelarsi in quel ruolo e sta vagliando diversi profili in esubero dai maggiori club europei. E il Corriere dello Sport fa un nome intrigante, quello di Donny Van De Beek, "che i Red Devils avrebbero tutto l’interesse a rilanciare dopo gli oltre 40 milioni investiti l’estate scorsa. Certo poi ci sarebbe il problema dell’ingaggio: argomento che in casa nerazzurra è particolarmente delicato… Da ricordare, peraltro, che il canale con lo United negli ultimi tempi è stato particolarmente sfruttato, basti pensare ai vari Lukaku, Sanchez e Young", scrive il quotidiano.