Inter, il nome per il colpo a centrocampo del 2022: “Si lavora per eliminare una clausola”

Il presente ha assunto contorni difficili, ma l'Inter è pronta a cogliere le opportunità del mercato. Per il presente, ma anche per il futuro

Il presente ha assunto contorni difficili, ma l'Inter è pronta a cogliere le opportunità del mercato. Per il presente, ma anche per il futuro. E in quest'ottica Tuttosport racconta l'interesse dei nerazzurri per Matteo Pessina, di proprietà dell'Atalanta, uno dei nomi forti per il centrocampo dell'estate 2022: