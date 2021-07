GdS – Centrocampo Inter, i tre titolari di Inzaghi e… una staffetta possibile

Approfondimento della Gazzetta dello Sport sul centrocampo nerazzurro e in particolare sulle prime scelte che ha in testa Inzaghi

Simone Inzaghi ha le idee chiare sui titolari in mediana della sua Inter. In attesa di rinforzi sulle due fasce, l’allenatore nerazzurro non vede l’ora di poter lavorare con il terzetto titolare: Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu sono già a disposizione, manca solo il rientro dalle vacanze di Nicolò Barella. Ma occhio a una possibile staffetta in mediana ipotizzata dalla Gazzetta dello Sport.