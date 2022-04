Inter, con la Juve vittoria scaccia sofferenza per il centrocampo: “Cosa si era inceppato”

Non girava più come nella prima parte di stagione. Stiamo parlando del centrocampo dell’Inter, che con la Juve ha ritrovato certezze

“È stata una vittoria sporca e cattiva. Come probabilmente non ce n’erano ancora state nella stagione dell’Inter. Ma, alla fine, è il risultato che conta. E aver battuto la Juventus in casa sua vale come un triplo “booster” di morale, autostima e fiducia: tutti elementi fondamentali per lo sprint scudetto. Volendo entrare più nel dettaglio: se la difesa ha dato un’altra prova della sua solidità, mentre gli attaccanti devono ancora destarsi dal loro torpore, i segnali più confortanti, Inzaghi, li ha avuti probabilmente dal suo centrocampo. Era tra i reparti in maggiore sofferenza. E non solo per l’assenza di Brozovic nelle ultime due gare. Tra novembre e dicembre, infatti, il terzetto Barella-Brozovic-Calhanoglu dettava legge ed era il segreto del scintillante gioco nerazzurro. A inizio 2022, invece, qualcosa si è inceppato: le gambe e soprattutto la testa sono diventate pesanti. Senza contare che il contributo in zona gol si era letteralmente azzerato: unica eccezione, in 100 giorni, la prodezza di Barella contro il Venezia.