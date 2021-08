Cerruti: “Inter ancora da scudetto. Inzaghi ha alibi mercato e fa bene a…”

Il giornalista analizza la situazione dell'Inter a due giorni dall'esordio in campionato contro il Genoa

"Sarà sicuramente un’Inter diversa tatticamente, ma non necessariamente più debole tecnicamente, in attesa tra l’altro di nuovi possibili rinforzi, visto che l’interesse per Zapata e/o Correa non è definitivamente tramontato. Inzaghi fa bene a lasciare ad Allegri il ruolo di favorito, accontentandosi in apparenza di puntare a un posto per tornare in Champions. I conti, però, si fanno soltanto alla fine e mai come stavolta lui e l’Inter possono divertirsi a sorprendere tutti. Senza il rischio di essere poi accusati di avere perso uno scudetto che in fondo era già della Juventus da questa estate".