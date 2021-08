FCIN1908 – Inter, da Perisic a Sensi e Dzeko: la probabile formazione anti-Genoa

Simone Inzaghi sta già pensando all'undici nerazzurro da schierare per l'esordio in campionato in programma sabato

Alessandro Cosattini

Si avvicina l'esordio in campionato dell'Inter di Simone Inzaghi. In vista del match contro il Genoa in programma sabato alle 18.30, l'allenatore nerazzurro ha le idee chiare e in questi giorni ad Appiano Gentile sta provando la formazione titolare. Dalla porta all'attacco, passando per difesa e centrocampo: ecco il probabile undici nerazzurro verso la 1ª giornata di Serie A secondo quanto appurato da FcInter1908.

Nessun dubbio in porta, dove giocherà capitan Samir Handanovic. In difesa pronto il terzetto titolare anche della passata stagione, con Milan Skriniar accanto a Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. A centrocampo è pronto all'esordio ufficiale dal 1' Hakan Calhanoglu nel ruolo di mezzala sinistra accanto a Marcelo Brozovic e Nicolò Barella mentre sulle fasce Matteo Darmian e Ivan Perisic sono in pole rispettivamente sul nuovo acquisto Denzel Dumfries e su Federico Dimarco. In attacco - senza lo squalificato Lautaro Martinez e l'infortunato Alexis Sanchez - spazio a Edin Dzeko, con Stefano Sensi provato sulla trequarti. L'alternativa davanti è il baby Martin Satriano, ma al momento è in pole position l'ex Sassuolo; mentre in mediana occhio a Matias Vecino a gara in corso.