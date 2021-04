Nazionale, Cerruti: “Mi ha sorpreso la condizione di Sensi, merita più spazio nell’Inter”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alberto Cerruti ha parlato della Nazionale di Roberto Mancini, reduce da tre vittorie consecutive

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alberto Cerruti ha parlato della Nazionale di Roberto Mancini, reduce da tre vittorie consecutive. "Mancini ha sofferto il periodo in cui non ha potuto avere i giocatori e li vuole vedere tutti ora. Quando si è così giovani non si può arrivare alla Nazionale. Si ha ancora il desiderio di allenare tutti i giorni. Credo che Mancini non veda l'ora di tornare ad allenare un club. E' arrivato troppo giovane, come Conte".