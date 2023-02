Zaniolo, trama sempre più fitta. Arriva il certificato medico: “Stop per troppo stress”

Presentato alla Roma un documento che dichiara il giocatore troppo stressato per tornare ora in squadra. Visita di controllo dello staff medico giallorosso

Nel caso Zaniolo la trama si infittisce. Questa volta, La Gazzetta dello Sport, parla di un certificato medico mandato alla Roma il 31 gennaio nel quale si dichiara che il calciatore si trova nell'impossibilità di allenarsi. E che necessita di un periodo di stop di 30 giorni. Motivo di stress ovviamente è quanto accaduto quando ha chiesto di non essere convocato per la gara con lo Spezia perché convinto di lasciare il club a gennaio. Peccato che quando sembrava essere arrivata l'offerta giusta dalla Premier, l'ex Inter l'abbia rifiutata facendo andare la Roma su tutte le furie. Per non parlare dei tifosi che si sono scatenati con visite sotto casa e striscioni in Curva.