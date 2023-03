Cesar: “Futuro Inzaghi? Dipende dal finale di stagione. Ma l’Inter non può…”

Le parole dell'ex calciatore: "A livello di maglia l’Inter deve giocare per vincere. Non è ammissibile per costi e giocatori"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Cesar, ex calciatore, ha parlato così della stagione dell'Inter e del futuro di Simone Inzaghi: “Dipenderà tanto dalla semifinale contro la Juve di Coppa Italia e dalla Champions League. E’ in vantaggio con il Porto, ma potrebbe non andare. La non continuità di concentrazione e approccio dell’Inter, penso che poi tutto verrà analizzato e prese delle decisioni per programmare il futuro. Se il Napoli fa così però c’è poco da fare. Non è ciclo finito, ma le critiche sono giuste. In squadre del genere ambizioni diverse. Non penso sia ancora finito il ciclo. Dipenderà dal finale di stagione.

L’Inter ha una rosa ampia. Lautaro, Dzeko, Correa, anche se non sta rendendo. Acerbi? Grande giocatore, ma non da Inter. A livello di maglia l’Inter deve giocare per vincere. Non è ammissibile per costi e giocatori. Anno scorso regalato scudetto al Milan. Napoli si straordinario, ma proprio per questo l’Inter doveva stare li e adesso non ci sta. Gosens? Poteva fare di più, ma quando esci da squadre come all’epoca era l’Atalanta succede spesso. Chi riesce ad esprimersi a metà classifica e poi va dove cambiano le dinamiche, intensità, mentalità, obbiettivi. Serve tempo. Se riesci ad essere pronto diventi fortissimo. Dimarco è una certezza. Gosens ancora non riesce a esprimersi. Saranno valutazioni che farà la società”.