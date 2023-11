Cesar: “Inter, mano di Inzaghi fondamentale. Si vede da una cosa”

César Aparecido, ex calciatore di Lazio e Inter fra le altre, è stato intervistato in esclusiva da TMW a margine della gara amichevole fra Inter Vecchie Glorie e Juve Vecchie Glorie a Roseto degli Abruzzi. Queste le sue dichiarazioni, a partire dal derby d'Italia in programma alla ripresa del campionato: "Mi aspettavo una Juve in lotta per lo Scudetto perché quest'anno non ha le coppe. L'Inter però ha una rosa lunga e secondo me può mantenere inalterata la distanza in classifica. Il derby d'Italia sarà una partita difficile, tosta, ma i nerazzurri ce la possono fare".