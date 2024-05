La vittoria dello scudetto dimostra a tutti che Inzaghi è uno degli allenatori top in Italia?

“Non credo, Inzaghi non è uno degli allenatori top in Italia ma uno dei più forti in assoluto in Europa. È stato criticato, è vero, ma voi avete mai visto una luce spenta con i moscerini? Viene criticato chi può dare qualcosa, non chi non è in grado. È cresciuto e maturato tanto anche dal punto di vista della comunicazione, non si è mai lasciato andare e non ha mai risposto in maniera maleducata, neanche quando veniva attaccato”.