Cesari: “Rigore Juve? Arbitro non credibile, non era fallo. Uguale a Young in Inter-Cagliari”

Intervenuto a Tiki Taka, l’ex arbitro Graziano Cesari ha parlato così delle polemiche post Juventus-Fiorentina:

“Non sono d’accordo con le parole di Nicchi, non si risponde così anche alle accuse di Commisso. Tacere a volte è meglio”.

JUVE-FIORENTINA, CONTATTO PJANIC-CUTRONE – “Cutrone non fa assolutamente nulla, è Pjanic che tocca il tallone di Cutrone. Da questo si capisce come sarà difficile gestire dall’arbitro questa partita, è una delle più difficili della Serie A da sempre”.

RIGORE RONALDO-IGOR – “A me sembra che Ronaldo voglia lanciarsi tra le braccia di Igor, non avrei mai dato calcio di rigore”.

BRACCIO PEZZELLA – “L’arbitro era convinto che Pezzella l’avesse presa con il braccio aderente al corpo. Questa è una zona grigia, perché è stato assegnato il rigore? Perché non è il modo corretto di affrontare un tiro in porta, anche Rizzoli l’aveva detto ad inizio anno a tutti”.

CECCHERINI-BENTANCUR – “L’arbitro, per essere credibile, deve essere in perfetta posizione. Pasqua non ha visto nulla, aveva davanti Pezzella e il braccio di Ceccherini è coperto da Bentancur. Il fallo non c’era a mio parere, il braccio è un movimento dinamico necessario, ecco perché non è calcio di rigore. Young-Oliva era molto simile e anche Jajalo-Brozovic, la casistica è importante per noi ma anche per gli arbitri. Jajalo-Brozovic non è rigore”.