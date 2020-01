Intervenuto come di consueto nella trasmissione ‘Tiki Taka‘, l’ex arbitro Graziano Cesari ha commentato l’errore di Rocchi e Irrati durante la sfida tra Inter e Atalanta con il fallo di Lautaro su Toloi non sanzionato.

“La posizione di Rocchi è sbagliata. Doveva essere al limite dell’area per vedere tutto. Irrati? Soffre di una fragilità mentale quando viene messo in discussione. In questo episodio, Rocchi ha peccato di negligenza e superficialità“.