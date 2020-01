Lautaro Martinez, gol di sabato e relax di domenica con la sua Agustina

Sabato in gol e domenica in relax con la sua compagna. Lautaro Martinez ha fatto il suo nella gara con l’Atalanta, poi è stato tutto tremendamente difficile. Lui però ha risposto presente, come fa sempre, specie nella prima mezz’ora della partita. Anche ieri la sua intesa con il compagno d’attacco, Lukaku, si è fatta notare. In una gara complicata per l’Inter è riuscito a mettere ancora una volta il suo timbro confermandosi punto di riferimento essenziale per Conte.

Il giocatore argentino si gode le sue ore libere insieme alla compagna Agustina. Mate, dolcini e coccole anche per il loro cagnolino. Nell’ultima foto sui social sono insieme sui divanetti dell’esterno di casa loro. Entrambi hanno postato lo stesso scatto e sono arrivati anche i commenti della mamma del calciatore nerazzurro, tanti cuoricini per il figlio che fanno dimenticare la distanza