L’ag Cevoli: “Lukaku operazione capolavoro. Dybala? Lo vedo all’Inter”

Intervenuto ai microfoni di 1 Stadio Radio, Mauro Cevoli, agente Fifa, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "La verità è che lo vedo più indirizzato all’Inter, che potrebbe acquistarlo a seguito di alcune cessioni. Che vada al Napoli mi sembra difficile, per questioni economiche innanzitutto. Lukaku? Operazione capolavoro. Dopo la vendita dell’anno scorso, riprendere il belga a una cifra irrisoria è stato un qualcosa di incredibile, almeno dal punto di vista delle finanze. Tecnicamente può rappresentare una sfida interessante per il nostro campionato, che ne uscirà di certo impreziosito in qualche modo dalla sua presenza. Lukaku è un campione".