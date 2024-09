CF – Due stadi vicini a San Siro? Ipotesi già scartata per sette criticità

L'ipotesi paventata da Ignazio La Russa non ha preso piede per motivi già sottolineati da Inter e Milan

L'ultimo incontro in Comune sul tema stadio ha riaperto un fascicolo che sembrava ormai archiviato. Inter e Milan hanno chiesto al Sindaco di prendere in considerazione la possibilità di un nuovo impianto in zona San Siro, rifunzionalizzando il Meazza. Il vertice con la sovrintendenza chiarirà i margini di intervento sul vecchio impianto, ma sembra subito da scartare l'ipotesi di convivenza di due stadi.