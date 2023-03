Champions, i bookie lanciano il Napoli in finale col City: Inter favorita col Benfica

Il pensiero dei bookmaker e le quote dei quarti di finale di Champions League con i nerazzurri protagonisti

Il sorteggio di Champions League sorride all'Italia. Napoli e Milan si affronteranno ai quarti di finale, con la certezza di avere una squadra di Serie A in semifinale. Nel confronto diretto sono avanti gli azzurri: la vittoria nella gara d'andata a San Siro è data a 2,33 su Newgioco, con i rossoneri a 3,15 e il pari fissato a 3,35. Ancora più nette le previsioni per il passaggio turno, dove il Napoli vola a 1,45 su Better e Planetwin365 contro il 2,75 dei rossoneri.