Champions – Inter, le quote dei bookmakers sul match d’esordio in casa della Real Sociedad

L’Inter, vice campione d’Europa, si appresta all’esordio in UEFA Champions League con il morale alle stelle. I nerazzurri, dopo aver rifilato una cinquina al Milan nel derby della Madonnina con conseguente primo posto in solitaria in Serie A, vogliono mantenere alta l’asticella anche nel match di San Sebastián. I primi avversari sul cammino europeo della Beneamata, saranno gli spagnoli della Real Sociedad. Allo ‘Stadio Anoeta’, l’Inter proverà ad ottenere i primi tre punti di un girone che vede la presenza anche di Benfica e Salisburgo. Un raggruppamento non di ferro, ma dove comunque non ci sono partite da sottovalutare. La Real Sociedad, dopo averla sfiorata nei tre anni precedenti, torna a disputare la ‘coppa dalle grandi orecchie’, come non accadeva dal 2013/14. Ne LaLiga invece i baschi hanno iniziato balbettando un po’ e raccogliendo 6 punti in cinque partite.