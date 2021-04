Champions League, tris Real al Liverpool con super Vinicius. Il City vince allo scadere

I risultati della prima serata dell'andata dei quarti di Champions League con i successi di Real Madrid e Manchester City

Si è conclusa la prima serata dei quarti di finale della Champions League 2020/2021. Nei primi 90 minuti del doppio confronto, il Real Madrid supera a Valdebebas il Liverpool di Klopp con il risultato di 3-1. Grande protagonista ViniciusJr., che apre e chiude e conti con una doppietta; in mezzo le reti di Asensio per i 'Blancos' e Salah per i 'Reds'.