Addio di Icardi all’Inter? Wanda rivela: “4 anni fa ho detto ad uno sponsor che…”

La moglie e agente di Mauro Icardi ha raccontato un retroscena legato all'addio all'Inter e al passaggio al Psg. L'argentina ama battersi per realizzare i suoi sogni.

Wanda Nara ha raccontato di amare la sua nuova vita a Parigi. Questo 2020-21 ha regalato pochi sorrisi a Mauro Icardi . L'attaccante argentino, infatti, in questa stagione ha totalizzato solo 19 presenze, con 7 gol all'attivo. Aria di addio? Wanda e Icardi pensano ad un ritorno in serie A?

"4 anni fa ho detto a un nostro sponsor che entro qualche anno saremmo andati a vivere a Parigi... quando è uscita la notizia mi hanno detto che l'avevo programmato e la verità è che quello che mi prefiggo lo faccio. Io lavoro per i miei successi, personali o per i sogni che amo. Sarà che lavoro o credo molto nei miei sogni (ma non li conto più)", ha rivelato Wanda in un recente botta e risposta con i suoi follower.