Calci di rigore fatali ai campioni d'Europa in carica: addio sogno doppietta per Guardiola. Festeggiano i bavaresi

Sarà Bayern Monaco-Real Madrid la seconda semifinale della Champions League 2023/24. Serata no per le inglesi, con Arsenal e Manchester City che salutano la competizione. Bavaresi e madrileni raggiungono Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, che ieri era hanno eliminato rispettivamente Atletico Madrid e Barcellona.

Vince il Bayern Monaco che, dopo il 2-2 a Londra contro l'Arsenal, si impone per 1-0 contro i Gunners: decisivo il gol segnato nella ripresa da Kimmich. Si decide ai calci di rigore, invece, la sfida tra Manchester City e Real Madrid: dopo il 3-3 dell'andata, la formazione di Guardiola e quella di Ancelotti chiudono sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. Passano in vantaggio gli ospiti con Rodrygo nel primo tempo, nel secondo arriva il pareggio di de Bruyne. Dal dischetto sbagliano Bernardo Silva e Kovacic per i Citizens, mentre il tiro che chiude i conti lo tira Rudiger.