Champions League, Inter prima nel girone? Cosa serve contro la Real Sociedad

Inzaghi e i suoi proveranno ad ottenere il pass nell'ultima gara contro la Real Sociedad, in programma domani sera a San Siro.

"L’Inter è a pari punti con la Real Sociedad con la quale ha pareggiato all’andata ma è in svantaggio nella differenza reti generale. Per arrivare prima l’Inter deve battere domani gli spagnoli".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.